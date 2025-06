Concorso dirigenti scolastici Campania dopo lo stop dal 23 giugno al via le prove orali Pubblicato il calendario

Dopo lo stop inatteso, il concorso per dirigenti scolastici in Campania riprende ufficialmente con le prove orali. Dal 23 giugno all’11 luglio, i candidati finalmente affrontano questa fase cruciale, che segna un passo importante verso la loro carriera professionale. Con il calendario pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale, tutti sono pronti a dimostrare le proprie competenze e passione per l’istruzione. Scopriamo insieme i dettagli di questa ripresa e le date da segnare in agenda.

Dopo la sospensione del concorso per dirigenti scolastici l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha pubblicato il calendario della prova orale. Si parte il 23 giugno e si chiuse l'11 luglio. Le prove orali avranno inizio dalla lettera estratta lo scorso 25 novembre, la F. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

