Concessione dello stadio Il bando diviso

Il bando per la concessione dello stadio Morandi e della pista di atletica di Umbertide rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e mirata degli impianti sportivi. Dividendo le strutture, il Comune punta a valorizzare al meglio le diverse attività e a rendere gli spazi ancora più accessibili e funzionali per tutti i cittadini. Questa decisione promette di rafforzare il ruolo dello sport nella comunità umbertidese, creando nuove opportunità di movimento e socializzazione.

UMBERTIDE – Gestione dello stadio Morandi e della pista di atletica: c'è il bando che affiderà ad un nuovo soggetto gli impianti sportivi per i prossimi cinque anni. Il comune ha voluto scorporare la gestione delle due strutture, affidate finora ad un unico responsabile con lo scopo di favorire non solo la pratica dell'atletica, ma soprattutto la fruizione di uno spazio che è sempre più utilizzato dagli umbertidesi per l'attività fisica personale. Per quanto concerne il lotto "Morandi" esso è composto dal campo da calcio principale, dall'antistadio con terreno di gioco in sabbia, una porzione dispogliatoi, tribune, impianti tecnologici, area verde, aree di accesso e parcheggi.

