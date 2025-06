Concerto per un sogno al Teatro Manzoni il 7 giugno

Il 7 giugno, il Teatro Manzoni si trasformerà in un palcoscenico di speranza e solidarietà con il "Concerto per un sogno". Un evento unico che unisce bellezza, musica e impegno sociale, grazie alla generosità di artisti che hanno deciso di donare il proprio talento a favore della Fondazione Daniele Della Bona. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza emozionante e contribuire a un progetto che fa la differenza. Non mancate, il vostro sostegno può cambiare vite.

Un intreccio prezioso tra bellezza, musica e impegno sociale, reso possibile da un ensemble di artisti che hanno scelto di partecipare a titolo pro bono. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Daniele Della Bona.

