Concerto per Milano Una Filarmonica della Scala da film

Una serata magica e coinvolgente ha riempito il cuore di Milano, con un omaggio musicale al cinema che ha conquistato il pubblico in piazza Duomo. L'Orchestra del Piermarini, diretta dal maestro Chailly, ha regalato emozioni indimenticabili, evidenziando la straordinaria prova del violinista Tjeknavorian. E mentre il sipario si apre su "Sigfrido" al Teatro, l’attesa per la "Norma" di Bellini si fa sempre più intensa, promettendo altre meraviglie.

Ieri sera omaggio musicale al cinema in piazza Duomo: grande successo per l'Orchestra del Piermarini, ovazioni per il direttore, il maestro Chailly, e per la notevole prova del violinista solista Tjeknavorian. Da oggi in Teatro va in scena "Sigfrido" di Wagner, aspettando la "Norma" di Bellini, a fine mese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Concerto per Milano". Una Filarmonica della Scala da film

