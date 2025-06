Concerto omaggio a Luciano Berio e Sofia Gubaidulina ai Cantieri della Zisa

Vivi una serata indimenticabile ai Cantieri della Zisa, dove musica e arte si incontrano per celebrare il genio di Luciano Berio e Sofia Gubaidulina. Sabato 7 giugno alle 21.15, nella Sala Perriera, il flautista Alessandro Lo Giudice e il contrabbassista Pietro Elia Barcellona ci condurranno attraverso le emozioni delle Sequenze, un viaggio tra sperimentazione e tradizione. Un’occasione unica per immergersi nella magia della musica contemporanea. Non mancate!

Sabato 7 giugno, alle 21.15, in Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4)  il flautista Alessandro Lo Giudice e il contrabbassista Pietro Elia Barcellona affronteranno, nel centenario della nascita di Luciano Berio, un programma che ripercorre l'arco delle Sequenze

In questa notizia si parla di: Luciano Berio Cantieri Zisa

