Concerto di chiusura davanti ai genitori per gli alunni del Gramsci

Un’esibizione indimenticabile, frutto di mesi di impegno e passione, ha riunito ieri mattina genitori, studenti e insegnanti nell’ultimo appuntamento del progetto “Armonauti” dell’Istituto Comprensivo Antonio Gramsci. Oltre 60 giovani musicisti provenienti da Mulazzano, Cervignano d’Adda e Casalmaiocco hanno regalato emozioni con le loro performance a cielo aperto, dimostrando come la musica possa unire e ispirare una comunità. Un finale che resterà nel cuore di tutti.

In vista della chiusura dell'anno scolastico, l' istituto comprensivo Antonio Gramsci ha proposto una lezione musicale a cielo aperto. Oltre 60 studenti di elementari e medie di Mulazzano, Cervignano d'Adda e Casalmaiocco si sono esibiti ieri mattina di fronte a parenti e genitori, in quella che è stata la lezione conclusiva del progetto " Armonauti ", iniziativa gratuita che da gennaio ha offerto agli alunni la possibilità di imparare a suonare uno strumento orchestrale e di vivere il fascino della musica d'insieme, al di fuori degli orari scolastici. "Un'immagine rara e bella – ha evidenziato il sindaco di Mulazzano Michael Gola – che permette ai ragazzi di appassionarsi alla musica, passando del tempo assieme, creando legami più forti".

