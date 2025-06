Con Wear OS 6 Google potrebbe migliorare i Pixel Watch nell’uso in piscina

Con l’introduzione di Wear OS 6, Google si prepara a rivoluzionare l’esperienza dei Pixel Watch anche in ambienti umidi. La nuova modalità Water Lock promette di rendere l’uso in piscina ancora più semplice e sicuro, eliminando preoccupazioni e migliorando le funzionalità. Un passo avanti importante che potrebbe trasformare i nostri smartwatch in compagni affidabili anche in acqua, ampliando così le possibilità di utilizzo e comfort quotidiano.

Anche i Google Pixel Watch potranno contare sulla modalità Water Lock per l'uso sott'acqua: ciò emerge dalla Developer Preview di Wear OS 6.

In questa notizia si parla di: Wear Google Pixel Watch

