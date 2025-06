Con lo scooter si schianta contro un' auto che procedeva in senso inverso | centauro perde la vita

Una tragica fatalità scuote Carassai: uno scooterista, mentre percorreva la contrada Aso, ha perso il controllo schiantandosi contro un'auto in senso opposto. Il dramma si è consumato in un istante, lasciando un vuoto di dolore e cordoglio. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica collisione, ricordandoci quanto sia fragile la vita sulla strada.

CARASSAI - Ancora una tragedia, ancora un incidente mortale, ancora lacrime. Uno scooterista è morto questa mattina andando a sbattere in contrada Aso contro un'automobile che procedeva in senso inverso.

