Con lo scooter si schianta contro un' auto che procedeva in senso inverso | centauro perde la vita lavorava alla Bcc

Un tragico schianto questa mattina a Carassai scuote la comunità: uno scooterista, lavoratore della BCC, perde la vita in un incidente frontale con un'auto che arrivava in senso opposto. La strada, ancora una volta, si rivela teatro di dolore e perdita. In momenti come questi, ci uniamo nel cordoglio e nella speranza che vengano adottate misure di sicurezza più rigorose per prevenire future tragedie.

