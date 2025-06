Con l’Hijab e il sorriso | il primo volo in bicicletta di 8 donne musulmane verso libertà e dignità

Con l'hijab e un sorriso contagioso, Shaimaa e altre sette donne musulmane hanno intrapreso il loro primo volo in bicicletta, simbolo di libertà e dignità. A Monza, queste coraggiose donne dimostrano che il cambiamento parte dal cuore e dalla determinazione, sfidando stereotipi e pregiudizi. Il loro cammino è un messaggio di speranza e rinascita, che invita tutti a celebrare la forza della volontà e la bellezza dell'inclusione.

MONZA – Shaimaa, il volto appena incorniciato dall'Hijab, sorride. "Questa sera ai miei bambini porterò il video, gli farò vedere che la mamma ha imparato ad andare in bicicletta ". Sorride spesso Shaimaa. Egiziana, a Vimercate vive da ormai 16 anni, si è ben integrata, mastica abbastanza bene la lingua italiana, anche se ogni tanto ha dovuto avere a che fare con un po' di quella diffidenza strisciante che si può incontrare nei paesi, eppure non è tipo da darsi per vinta. E inforcare quella bicicletta per lei è stata una grande conquista. "Per me è stata una sfida. Ho la patente, ma in Egitto una bambina la bicicletta non impara a usarla.