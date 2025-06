Con l’estate si rinnova il panorama musicale | Bresh tra le novità più attese

Con l'estate alle porte, il panorama musicale si accende di nuove energie e sonorità coinvolgenti. Tra le uscite più attese di questo primo venerdì di giugno spicca l’album “Mediterraneo” di Bresh, che conclude la sua trilogia dedicata al mare. Un viaggio musicale che celebra le radici e l’anima del Mediterraneo, promettendo di diventare la colonna sonora della stagione. Bresh ...

La stagione balneare è ormai alle porte e il panorama musicale si rinnova: ecco le nuove uscite di questo primo venerdì di giugno. Tra le novità più attese c’è Bresh, che chiude la sua trilogia dedicata al mare con l’album “Mediterraneo”. Un progetto identitario, in cui il cantautore genovese fonde sonorità fresche e riflessive con testi che raccontano il legame profondo con le sue radici, il territorio e l’anima stessa del Mediterraneo. Bresh costruisce un immaginario dal sapore piratesco ed esistenziale, in perfetta continuità con la tradizione della scuola genovese a cui appartiene — un legame evidente anche nella scelta di includere una traccia in dialetto, “Aia che Tia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

