Con le ondate calore dilagano parassiti e malattie

Le ondate di calore sempre più intense stanno alimentando la diffusione di parassiti e malattie, mettendo a rischio la salute umana e ambientale. Uno studio del Trinity College di Dublino, pubblicato su PLOS Climate, rivela come il riscaldamento globale favorisca questa escalation, coinvolgendo anche organismi come la pulce d'acqua e i loro agenti patogeni. È fondamentale agire ora per contenere questa minaccia crescente e proteggere il nostro futuro.

AGI - Le sempre più frequenti ondate di calore stanno aumentando vertiginosamente la diffusione di parassiti e di malattie correlate. È quanto emerge da uno studio guidato dal Trinity College di Dublino e pubblicato su Plos Climate. La prima autrice, Niamh McCartan, dottoranda presso la Facoltà di Scienze Naturali della Trinity, ha affermato: "In questo studio, abbiamo lavorato con la pulce d'acqua ('Daphnia magna') e un agente patogeno microsporidico ('Ordospora colligata'), che sono un modello ampiamente utilizzato per le malattie trasmesse dall'ambiente, per studiare gli impatti di diverse caratteristiche delle ondate di calore". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Con le ondate calore dilagano parassiti e malattie

