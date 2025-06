Con il Genoa la prima e l’ultima partita del campionato | il calendario della serie A

Con il Genoa che apre e chiude il campionato, il calendario della Serie A si presenta ricco di sfide appassionanti. La nuova stagione, pronta a partire il 24 agosto e concludersi il 24 maggio, promette emozioni a ogni turno, tra turni infrasettimanali e soste dedicate alle Nazionali. Un percorso avvincente che coinvolgerà tifosi e appassionati, pronti a vivere ogni momento di questa appassionante avventura calcistica.

LECCE - Nel tardo pomeriggio di oggi, nel corso di una cerimonia al Teatro Regio di Pama, è stato definito il calendario della prossima stagione che inizierà il 24 agosto al 24 maggio con due turni infrasettimanali, il 29 ottobre e il 6 gennaio, e quattro soste per le partite delle Nazionali: il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Con il Genoa la prima e l’ultima partita del campionato: il calendario della serie A

In questa notizia si parla di: Calendario Genoa Prima Ultima

Serie A, il calendario in diretta: il Lecce parte contro il Genoa, poi il Milan. Video e liveblog - La Serie A sta per tornare, e l’attesa è palpabile: tra due mesi, i nostri club preferiti scenderanno in campo.

Questo pomeriggio, dalle ore 18.30, svelato il nuovo calendario di Serie A: chi sarà la prima avversaria del Genoa? Scrivilo nei commenti qui sotto ? #Genoa #SerieA #calendario Partecipa alla discussione

Dopo il successo degli appuntamenti di maggio, anche a giugno il #LilithFestival2025 torna nel suggestivo #TeatrodelChiostro con un ricco calendario di eventi! Protagonista della prima data del mese sarà Susanna Roncallo 05-06-2025 ? 20:30 http Partecipa alla discussione

Serie A, il calendario del Lecce: partenza e chiusura con il Genoa. Ad agosto il Milan al Via del Mare - Subito il Genoa, per finire ancora... il Genoa. Il calendario del Lecce per la erie A 2025/26 sarà un lungo viaggio circolare: prima giornata a Marassi contro i rossoblù, ultima giornata contro il Gri ... Segnala msn.com

Il calendario completo delle partite del Genoa - Clicca qui per leggere il calendario completo delle partite del Genoa nella prossima Serie A 2025-2026. Esordio in casa contro il Lecce ... Si legge su pianetagenoa1893.net

Calendario Genoa 2025/2026: si parte dal Lecce, alla seconda c'è la Juve - Mancano ancora due mesi e mezzo alla ripartenza della Serie A, ma oggi è stato stilato il calendario di tutte le partite del prossimo massimo campionato. Il Genoa sarà guidato ancora da Patrick Vieira ... Riporta genovatoday.it

Classifica Serie A 2024-25 #SerieA #Torino #Napoli #Udinese #Juventus #Empoli #Inter