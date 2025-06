Con i propri cani sulla battigia dalle 6 alle 8

Per la stagione balneare 2025, il Comune amplia le possibilità di godersi il mare con i propri amici a quattro zampe, permettendo loro di accedere alla battigia e alle acque del litorale dalle 6 alle 8 del mattino. Un’opportunità speciale per vivere insieme momenti di relax e libertà prima dell’affluenza estiva. Non perdere questa occasione unica: il mare è pronto ad accoglierti e al tuo cane in modo sicuro e divertente.

Per la stagione balneare 2025, il Comune ha consentito l'accesso dei cani in spiaggia, oltre che nelle sei aree dedicate (dall'alba al tramonto), anche sulla battigia e sullo specchio acqueo di tutto il litorale, ma in questo caso esclusivamente dalle 6 alle 8. In quelle due ore i proprietari di cani potranno recarsi in spiaggia con i propri animali utilizzando le apposite passerelle e pedane di raccordo presenti negli stabilimenti balneari. Il provvedimento, spiegano dal Comune "è stato adottato per andare incontro alle numerose richieste pervenute per poter accedere e transitare con i cani di proprietà su battigia e nello specchio acqueo in orari che non fossero quelli centrali della giornata".

