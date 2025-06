Comune i divieti di sosta durante la prossima settimana

Preparatevi a pianificare al meglio i vostri spostamenti: la prossima settimana, Arezzo accoglie importanti lavori stradali che potrebbero influenzare la vostra mobilità. Dalla chiusura temporanea di via Montetini ai divieti prolungati in località Antria il Mulino, è fondamentale conoscere le nuove disposizioni per evitare disagi. Ecco tutte le informazioni sui divieti di sosta in vigore, affinché possiate orientarvi senza problemi e rispettare le nuove regole.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Lavori stradali in partenza la prossima settimana: da lunedì 9 a martedì 10 giugno, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Montetini con orario dalle 8:30 alle 18:30. Durerà invece fino a venerdì 3 ottobre con orario continuato il divieto di sosta con rimozione in località Antria il Mulino in una porzione dell’area di parcheggio a fianco del civico 46. Il divieto di sosta con rimozione sarà inoltre da martedì 10 a mercoledì 11 giugno in via Aliotti, da mercoledì 11 a venerdì 13 giugno in piaggia di Murello e da giovedì 12 a venerdì 13 giugno in via Giosuè Carducci sempre dalle 8:30 alle 18:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune, i divieti di sosta durante la prossima settimana

