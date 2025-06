Comune di Avellino D' Argenio PRC | La nomina dei nuovi assessori chiude apparentemente la crisi politica

La nomina dei nuovi assessori ad Avellino d'Argenio sembra aver messo un punto alla crisi politica, riaccendendo l'operatività della giunta. Tuttavia, con quattro incarichi ancora vacanti e tensioni irrisolte, si apre uno scenario incerto: un tentativo di ricucitura con i festiani o una strategia temporanea per mantenere il potere? La partita politica è tutt'altro che chiusa, e le prossime mosse potrebbero ancora sconvolgere gli equilibri cittadini.

"La nomina dei nuovi assessori chiude apparentemente la crisi "politica" nella maggioranza, con il ritorno all'operatività della giunta. Ma al di là dell'incompletezza delle nomine, con ancora quattro caselle da assegnare, immaginiamo per l'estremo tentativo di ricucire con i festiani o almeno.

