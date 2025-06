Comprare casa a Parma costa sempre di più | compravendite in aumento di oltre il 50%

Parma, città d'arte e di eccellenza, sta vivendo un vero e proprio boom nel mercato immobiliare. Negli ultimi dieci anni, le compravendite di immobili nuovi o ristrutturati sono aumentate del 51%, segno di un crescente interesse e di un mercato in fermento. Questo trend sottolinea come acquistare casa a Parma sia diventato un investimento sempre più ambito. Scopriamo insieme cosa rende questa città così irresistibile per i futuri proprietari.

A Parma le compravendite immobiliari, riguardanti abitazioni nuove o completamente ristrutturate, sono cresciute del 51% negli ultimi dieci anni, dal 2014 al 2024. Lo certifica l'analisi del Centro Studi di Abitare Co., società di servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze.

