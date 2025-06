Comprano yatch di lusso da 12 milioni ma non pagano 25 milioni di imposta

da un acquirente che, invece di rispettare le normative fiscali, aveva evaso 25 milioni di euro di imposte. Un'operazione che mette in luce l'importanza del contrasto all'evasione fiscale nel settore del lusso e delle grandi imbarcazioni, proteggendo così il patrimonio pubblico e garantendo regole certe per tutti. La Guardia di Finanza e le autorità doganali continuano a vigilare per assicurare che il prestigio e la legalità siano sempre al primo posto.

La guardia di finanza e il personale dell'agenzia dogane e monopoli hanno sequestrato uno yacht di lusso del valore di oltre 12 milioni di euro nel porto di Civitavecchia. Lo sfarzoso yacht lungo 33 metri, costruito presso i cantieri navali di una nota società di La Spezia, era stato comprato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Comprano yatch di lusso da 12 milioni ma non pagano 2,5 milioni di imposta

