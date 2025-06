Competenze di base | in 6 anni capacità alfabetiche deteriorate di 55 punti in matematica di 47 punti In calo di più a Nord con 73 punti percentuale

L'analisi dei dati INVALSI e PISA rivela un calo preoccupante delle competenze di base tra gli studenti di terza media, con una diminuzione significativa nelle capacità alfabetiche e matematiche negli ultimi sei anni. Le cause sono molteplici: dall'uso eccessivo degli smartphone alla crisi economica e ai flussi migratori. Ma cosa si può fare per invertire questa tendenza? L'articolo esplora le possibili soluzioni e riflette sul futuro dell'istruzione in Italia...

Sarà colpa degli smartphone? Una domanda che semplifica il quesito ben più articolato che l' Osservatorio CPI si è posto analizzando i dati INVALSI e PISA relativamente alle capacità alfabetiche e numeriche dei nostri giovani. Ma non solo tecnologia, sul banco degli imputati anche la crisi finanziaria e l'aumento dei flussi migratori. I dati analizzati riguardano gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di I grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Punti Capacità Alfabetiche Competenze

Competenza alfabetica funzionale