comolli l ultimo amore francese di elkann il mondo juventus spera che non sia un nuovo vasseur

Comolli, l’ultimo amore francese di Elkann. Il mondo Juve spera che non sia un nuovo Vasseur È Daniel Comolli l’ultimo amore francese di Elkann. Gli sta mettendo la Juventus nelle mani. E il francese, che ha un background strutturato, non sembra un tipo da tenere le responsabilità. Ma ha le sue idee. Che vanno nella direzione degli algoritmi e di Moneyball, non crede nel potere degli allenatori (forse Antonio Conte ne sa qualcosa) e ora sta pensando di non dotare la Juventus di un direttore sportivo. Così leggiamo sul Corriere dello Sport: Comolli ha spiegato il suo modo di agire al podcast Excellent Leadership Podcast: «Cerco persone più intelligenti di me, più esperte, che siano umili e vogliano imparare da me e dagli altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it