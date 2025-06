Comolli | chi è l’uomo nuovo che rivoluziona il mercato della Juventus

Damien Comolli, il nuovo uomo forte della Juventus, sta preparando una vera rivoluzione nel club bianconero. Con l’obiettivo di avere il controllo totale dell’area sportiva e un team di collaboratori di alto livello, come il suo braccio destro proveniente dal Tolosa, Comolli si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Vecchia Signora. Scopri come questa figura innovativa cambierà il volto del mercato e della gestione juventina.

Il neo Dg bianconero vuole avere il totale controllo dell'area sportiva, in arrivo il suo braccio destro al Tolosa. Nasce la Juve dei dati Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo approfondito la conoscenza di Damien Comolli, il neo Direttore generale della Juventus che rivoluzionerà il mercato – e non solo – del club bianconero. "Leader di consolidata esperienza internazionale – recitava il comunicato ufficiale della Juve dello scorso 1° giugno – Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent'anni di esperienza ai vertici del calcio europeo".

Chi è Damien Comolli? Dagli inizi come scout a uomo Moneyball, passando per i grandi colpi di mercato (Modric su tutti!). Conosciamo meglio il profilo cercato dalla Juve - Damien Comolli, ex scout e guru del metodo Moneyball, è il profilo che la Juventus sta considerando per potenziare la propria dirigenza.

