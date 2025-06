Como minorenni fermati con un zaino pieno di merce rubata e un coltello | sorpresi dopo il furto tra le corsie

Due minorenni sono stati sorpresi all’interno di un supermercato di Camerlata, Como, con uno zaino pieno di merce rubata e un coltello in tasca. L’episodio ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti, evidenziando quanto sia importante rafforzare la prevenzione e sensibilizzare sui rischi legati alla criminalità giovanile. Un intervento rapido delle forze dell’ordine ha portato alla loro denuncia, sottolineando l’impegno per la sicurezza della comunità.

Due minorenni denunciati a Como per furto e possesso illegale di coltello in un supermercato di Camerlata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Como, minorenni fermati con un zaino pieno di merce rubata e un coltello: sorpresi dopo il furto tra le corsie

In questa notizia si parla di: Como Minorenni Coltello Furto

Lite tra minorenni finisce nel sangue a Como, 16enne tira fuori un coltello e ferisce un amico al collo - Una violenta lite tra minorenni a Como si è conclusa in modo drammatico, con un 16enne che ha estratto un coltello e ferito un amico al collo.

Como, minorenni fermati con un zaino pieno di merce rubata e un coltello: sorpresi dopo il furto tra le corsie - Due minorenni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso a Como. Nella serata di ieri, un 17enne tunisino e un 16enne italiano di origini nord africane sono stati fermati dalla Polizia di ... Scrive virgilio.it

Due minorenni denunciati per tentato furto. Uno aveva un coltello - Due minorenni residenti a Como sono stati sorpresi a rubare creme e profumi in un supermercato in città. Entrambi sono ... Riporta espansionetv.it

Razzia di profumi e creme in un supermercato, denunciati due minori - Due minori sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato, nello zaino anche un coltello. L’intervento della Polizia di Stato. Segnala primacomo.it

Arrestato per un reato commesso da minorenne