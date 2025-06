Como lago esondato in città disagi per residenti e turisti

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno 2025, Como si è risvegliata sotto una minaccia inaspettata: l’esondazione del lago, che ha superato i 130 centimetri sopra lo zero idrometrico, ha causato ingenti disagi per residenti e turisti. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione, rendendo necessario un rapido intervento delle autorità. La città si prepara ora a fronteggiare questa emergenza naturale, mentre la comunità spera in un pronto ripristino della normalità.

