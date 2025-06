Como brianzolo passa brillantemente il test della patente | con microcamera e auricolare

Come brianzolo, superare brillantemente il test della patente con microcamera e auricolare richiede astuzia e preparazione. Sembrava troppo distratto per essere concentrato, ma in realtà nascondeva un piano ingegnoso. È stata proprio l’atteggiamento anomalo di un 38enne di Concorezzo, incensurato, a insospettire l’esaminatore durante la prova teorica. Insospettito anche dal fatto che l'uomo...

Sembrava troppo distratto per essere concentrato. È stata proprio l’atteggiamento anomalo del candidato – un 38enne residente a Concorezzo, incensurato – a insospettire l’esaminatore della Motorizzazione di Como durante la prova teorica per la patente B. Insospettito anche dal fatto che l'uomo. 🔗 Leggi su Quicomo.it Š Quicomo.it - Como, brianzolo passa brillantemente il test della patente: con microcamera e auricolare

In questa notizia si parla di: Como Patente Brianzolo Passa

"Sto facendo la patente”: taxi boat sul lago di Como rischia 11mila euro di multa - Se stai pensando di ottenere la patente per taxi boat sul Lago di Como, attenzione: i controlli sono serrati e le multe possono arrivare fino a 11mila euro.

Supera l’esame della patente con microcamera e auricolare: denunciato - Scoperto dalla Polizia un 38enne brianzolo a Como. Usava un kit radiocollegato con l’esterno per farsi aiutare durante la prova teorica ... Secondo ciaocomo.it

Supera brillantemente l’esame per la patente ma è radiocollegato con l’esterno: denunciato un 33enne brianzolo - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà, un 38enne di Concorezzo perché è stato trovato in possesso di un kit radiocollegato con l'esterno dopo aver sostenuto e su ... Lo riporta primamonza.it

Como, all’esame della patente gli fanno togliere la giacca: vengono fuori microcamera e auricolari - alla Motorizzazione di Como, per la patente con microcamera e auricolare. È accaduto ieri mattina alla Motorizzazione di Como: l’uomo aveva un dispositivo wireless collegato con un suggeritore ... Si legge su msn.com

QUAL A PATENTE DE VOCÊS NO FREE FIRE