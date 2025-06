Commosso addio a Rosa Spera | Aveva una travolgente umanità

Un commosso addio a Rosa Spera, figura insostituibile di solidarietà e passione, che con la sua umanità ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore della comunità pistoiese. Ieri pomeriggio, nella chiesa delle Clarisse di piazza Santo Stefano, amici, volontari e associazioni si sono riuniti per ricordarla, testimoniando l’affetto e il rispetto che Rosa ha suscitato in tutti. Tra ricordi e lacrime, il suo spirito continuerà a vivere nelle azioni di chi ha amato.

Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa delle Clarisse, in piazza Santo Stefano, a Pistoia, i funerali di Rosa Spera, l’ex insegnante attivissima in tante attività culturali e di volontariato che ha lasciato tracce profonde del suo impegno, anche per la Pace. L’Auser di Montale era presente con il suo Gonfalone, c’erano, fra le altre, tutte le amiche delle Donne di Carta, arrivate anche da Roma, della Banca del tempo e della San Giorgio. Tra gli omaggi quello della poetessa Grazia Frisina e di don Tofani che ha ricordato Rosa "per la sua travolgente umanità". Sono state raccolte offerte per i bambini di Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it