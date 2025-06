Commercialisti Agenzia delle Entrate e giudici a confronto sull’accertamento tributario

Un confronto stimolante tra commercialisti, Agenzia delle Entrate e giudici sul futuro dell’accertamento tributario ha animato il convegno svoltosi a Napoli. Un’occasione unica per approfondire le sfide e le prospettive della giustizia tributaria, all’indomani dei decreti delegati. In un panorama in continua evoluzione, il dialogo tra protagonisti del settore si rivela fondamentale per plasmare un sistema più equo ed efficiente.

Un’occasione di approfondimento e confronto sul futuro della giustizia tributaria si è tenuta presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, a Palazzo Calabritto in Piazza dei Martiri. Il convegno, dal titolo “L’Accertamento Tributario ed il Processo: lo Stato dell’Arte ad un anno dai decreti delegati”, è stato promosso dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli e dall’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti di Napoli, con il patrocinio dell’Odcec di Napoli, della Fondazione dei commercialisti partenopei e dell’Associazione italiana esperti composizione crisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

