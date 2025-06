Comincia il dopo-Chivu ma il Parma non ha fretta | la situazione

certezza che il Parma voglia fare le scelte giuste, senza affrettare i tempi e puntando a un progetto solido e duraturo. La pazienza, in queste settimane, sarà la vera alleata per costruire un futuro all’altezza delle aspettative. Mentre il club valuta con attenzione, i tifosi sperano in un rinnovo di entusiasmo e di successi, perché il Parma merita di risalire presto la china.

In casa Parma c’è un misto d’orgoglio e delusione. Predomina il primo, in un mix di stati d’animo che si mescolano tra loro e che hanno cominciato a scandire il dopo-Chivu. È partita la caccia al nuovo allenatore, ma senza rincorse. Non c’è fretta. Serve una nuova guida tecnica ma c’è la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Comincia il dopo-Chivu, ma il Parma non ha fretta: la situazione

