Comincia con lo 0-0 in Ecuador l’avventura di Ancelotti col Brasile

Comincia con lo 0-0 in Ecuador l’avventura di Ancelotti col Brasile. Un esordio che, sebbene privo di reti, ha mostrato un Brasile solido e determinato, capace di mettere in mostra ottimi fraseggi e un pressing aggressivo nel primo tempo. L’Ecuador, seconda nel girone dietro l’Argentina, ha poi spinto nella ripresa, mettendo alla prova la tenuta della squadra verdeoro. La sfida è solo l’inizio di un percorso promettente per il tecnico italiano...

Zero a zero tra Ecuador e Brasile match valevole per le qualificazioni mondiali ed esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. L'Ecuador è secondo nel gruppo dietro l'Argentina. Buon esordio del Brasile che soprattutto nel primo tempo ha mostrato discreti fraseggi e pressing per il recupero del pallone una volta perduto. Poi, nella ripresa, l'Ecuador ha premuto di più ma il Brasile ha mostrato grinta e determinazione nella fase difensiva e in alcuni elementi come Casemiro, Bruno Guimares e la coppia centrale Marquinhos e Aleksandro.

