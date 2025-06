Come ti chiami tu? Come ti chiami e quanti anni hai? Non voglio più parlare con te | l’avvocato di Sempio furibondo a La vita in diretta Matano costretto a intervenire

Se il dibattito sul delitto di Garlasco accende le polemiche e svela le tensioni tra giustizia e verità, è fondamentale analizzare i retroscena di un caso che continua a dividere l’opinione pubblica. La recente discussione in tv ha mostrato quanto siano profonde le emozioni e le diverse interpretazioni di questa tragedia. Scopriamo insieme cosa si cela dietro le quinte di un episodio che ancora scuote l’Italia.

Quando si parla del delitto di Garlasco è facile che anche in tv gli animi si scaldino. È accaduto alcuni giorni fa nel programma di Eleonora Daniele, ed è successo pure ieri durante la puntata de "La vita in diretta". Alberto Matano ha ospitato in collegamento Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, chiedendogli come mai lui, a differenza della famiglia di Chiara Poggi, abbia collegato l'omicidio allo scandalo del Santuario della Bozzola. "Io non collego proprio niente" ha precisato il legale, "Ho sempre detto che è un mio sogno, una mia ricostruzione perché io ho vissuto il territorio e ho conosciuto sia il processo che ha condannato Alberto Stasi sia quello che ha condannato i due rumeni.