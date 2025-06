Come sta Paola Egonu dopo il mancamento | in panchina mente l’Italvolley si gode l’Antropova-show

Paola Egonu sta meglio dopo il malore che l'ha colpita in panchina, mentre l’Italia volley si gode il trionfo di Antropova. Giovedì 5 giugno, la campionessa ha accusato una crisi ipotensiva, ma grazie alla pronta assistenza medica e alla strategia di Julio Velasco, è rimasta a bordo campo. Le azzurre hanno così ottenuto il secondo successo consecutivo, rimontando la Germania al tie-break. La squadra guarda con fiducia al futuro, rafforzata dal grande spirito di squadra.

Buone notizie per Paola Egonu che nella giornata di giovedì 5 giugno, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania, ha accusato una crisi ipotensiva. Julio Velasco, in accordo con lo staff medico, ha deciso di non utilizzarla puntando su Ekaterina Antropova con ottimi risultati: le azzurre hanno conquistato il 2° successo consecutivo rimontando la Germania al tie-break. 🔗 Leggi su Fanpage.it

