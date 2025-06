Come sono nate le multe per chi guarda Streaming Community

Negli ultimi tempi, le multe per chi guarda streaming pirata sono passate dall’essere solo una possibilità teorica a diventare una minaccia concreta. La notizia dell’apertura di un procedimento penale contro uno dei più grandi siti di streaming illegale ha fatto il giro del web, alimentando un acceso dibattito su limiti e responsabilità. Ma quanto sono davvero reali queste sanzioni? Scopriamolo insieme, analizzando i retroscena di questa evoluzione sorprendente.

La notizia dell’apertura di un procedimento penale nei confronti di uno dei più grossi siti che trasmettono contenuti pirata, data da noi due settimane fa, è rimbalzata di sito in sito e di social in social fino a trasformarsi in una sequenza interminabile di articoli clickbait. Le multe, che sarebbero teoricamente possibili ma molto difficili, sono diventate quasi “reali”.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Come sono nate le multe per chi guarda Streaming Community

Pezzotto, circa 2.189 multe agli utenti. Sono stati convocati dalla Finanza grazie ai pagamenti tracciabili (Repubblica) - La Guardia di Finanza ha convocato circa 2.189 utenti di servizi di streaming illegali, noti come "pezzotto", per irrogare multe.

Arrivano le multe per chi guarda IPTV. Migliaia di utenti pagheranno fino a 5.000 euro - Stangata per chi utilizza il sistema illegale dell'IPTV. Sono in arrivo multe fino a 5.000 euro, ad essere colpiti sono migliaia di cittadini italiani. Si legge su money.it

