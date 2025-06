Come si gestiscono i rifiuti? Gesenu lo spiega aprendo le porte del Polo Impiantistico di Ponte Rio

Scopri come si gestiscono i rifiuti e l’impegno di Gesenu nel promuovere un futuro sostenibile, aprendo le porte del polo impiantistico di Ponte Rio. In occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente”, la quarta tappa della campagna “Impianti Aperti on the Road” ha avvicinato cittadini e istituzioni a un tema fondamentale per il nostro pianeta. Un esempio concreto di trasparenza e responsabilità che ispira tutti noi a fare la differenza.

Continua l’impegno di Gesenu per avvicinare cittadini e istituzioni al tema della gestione dei rifiuti. Per questo motivo, in occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente”, lo scorso 5 giugno l’azienda si è resa protagonista della quarta tappa della campagna “Impianti Aperti on the Road. Il viaggio per la sostenibilità”, promossa da Assoambiente (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e smaltimento rifiuti, nonché bonifiche). “Impianti Aperti on the Road. Il viaggio per la sostenibilità” costituisce la naturale evoluzione di “Impianti Aperti”, la campagna di sensibilizzazione condotta da Assoambiente dal 2019 per promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali e avvicinare i cittadini, e non solo, al tema della gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it