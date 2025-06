Come si abbina la tendenza crochet? La risposta nei best look delle sfilate P E 2025

Con l’arrivo della primavera, il crochet torna protagonista nelle sfilate P/E 2025, dimostrando come questa tendenza si possa abbinare con stile e versatilità. Dai set coordinati di Acne Studios alle pratiche sovrapposizioni di Ralph Lauren, ogni look rivela un’interpretazione unica del must-have di stagione. Le bralette crochet di Ermanno Scervino aggiungono un tocco di femminilità audace, confermando che il crochet è pronto a conquistare anche il guardaroba di tutti i giorni.

Con l’avvicinarsi della bella stagione, ritorna puntale la tendenza crochet. Le passerelle PE 2025 hanno ribadito come i capi all’uncinetto siano i must have di stagione. Acne Studios catalizza l’attenzione con un set coordinato realizzato all’uncinetto, mentre Ralph Lauren porta in passerella pratici gilet oversize con tasche frontali combinati a dei sandali con tacco. Bralette crochet infine per Ermanno Scervino, che lo propone insieme a un completo in suede. Tutti i look nel video di Amica.it, compresi quelli di Elie Saab, Chloé, Zimmermann, Stella McCartney e JW Anderson. GUARDA LE FOTO La versatilità della tendenza crochet alle sfilate PE25. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come si abbina la tendenza crochet? La risposta nei best look delle sfilate P/E 2025

In questa notizia si parla di: Crochet Tendenza Abbina Risposta

Come si abbina la tendenza crochet? La risposta nei best look delle sfilate P/E 2025 - Con l'avvicinarsi della bella stagione, ritorna puntale la tendenza crochet. Le passerelle hanno ribadito come i capi all'uncinetto siano must ... Scrive amica.it

Tendenza crochet: 5 idee moda per i look dell’estate - Ha un’anima vagamente bohemian e ci rimanda all’immaginario hippie con i suoi colori: la tendenza ... crochet in chiave total look. Vero è che, per i nostri look daily, un ensemble che abbina ... Secondo donnamoderna.com

Vestiti crochet, per prepararsi alla bella stagione con un pieno di stile e di ricami super chic - Vestiti crochet, il tuo lascia passare fashion per ogni tipo di occasione Ma perché scegliere di indossare un abito crochet? La risposta a ... con gonna e top abbinati. Insomma i vestiti crochet ... Scrive alfemminile.com

I 10 capi ESSENZIALI in ESTATE