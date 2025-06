Come premio la bandiera con il Pegaso alato per volare verso il futuro

percorso che valorizza le giovani menti e la loro crescita. La nostra bandiera, con il pegaso alato, simboleggia il desiderio di ispirare i ragazzi a volare alto verso un futuro ricco di opportunità e speranza. Partecipare a Cronisti in classe significa credere nel potenziale di ogni studente, perché il vero premio è costruire una comunità più forte e lungimirante.

Antonio Mazzeo* Partecipare come Consiglio regionale a Cronisti in classe, iniziativa che La Nazione porta avanti con passione e competenza, è per noi un onore e una responsabilità. Non si tratta soltanto di sostenere un progetto educativo di grande valore: si tratta, prima di tutto, di credere nei ragazzi, nella scuola e nel futuro della nostra comunità. Insieme all’Ufficio Scolastico Regionale abbiamo scelto di essere parte attiva di questo percorso. Perché educare all’informazione significa educare alla cittadinanza. Insegnare ai più giovani a leggere criticamente la realtà, a raccontare i fatti, a distinguere le opinioni dalle verità documentate, è uno dei regali più importanti che possiamo fare loro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Come premio la bandiera con il Pegaso alato per volare verso il futuro"

