Come i Fratelli Musulmani si sono infiltrati in Europa sotto gli occhi dei governi

Come i Fratelli Musulmani si sono infiltrati in Europa sotto gli occhi dei governi, un rapporto ufficiale finalmente squarcia il velo su un'ombra che da anni minaccia la sicurezza nazionale francese. Fondati nel 1928 in Egitto da Hassan al-Banna, questi estremisti hanno radicato profonde radici nella societĂ , influenzando la comunitĂ musulmana e oltre. Il documento, redatto da un prefetto e un ambasciatore, delinea con chiarezza la strategia di infiltrazione e ascesa.

Un rapporto ufficiale, finalmente, squarcia il velo su una questione che da anni aleggia come un'ombra sulla sicurezza nazionale francese: la presenza dei Fratelli Musulmani, un'organizzazione fondata nel 1928 in Egitto da Hassan al-Banna, che si è radicata in modo capillare nella societĂ francese, con particolare attenzione alla comunitĂ musulmana. Il documento, redatto da un prefetto e un ambasciatore, delinea con chiarezza la strategia di espansione della Confraternita, che si articola attraverso moschee, scuole e il controllo di interi ambienti territoriali. Emmanuel Macron, commentando il rapporto durante un consiglio di difesa, ha definito i fatti "di estrema gravità " e ha chiesto al governo di agire.

