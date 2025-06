Colpo Juve è tutto fatto | l’annuncio di mercato fa scalpore

Colpo Juve è tutto fatto: l'annuncio di mercato fa scalpore e apre un nuovo capitolo nella stagione bianconera. Dopo una campagna estiva ricca di investimenti, tra debutti e sorprese, i tifosi si chiedono se questa mossa possa finalmente risollevare le sorti della squadra. La Juventus, infatti, ha bisogno di rilancio e questa operazione potrebbe essere la chiave per tornare a competere ai massimi livelli. Sorpresa Juve, il futuro è appena iniziato.

La Juve ha chiuso uno dei primi colpi della stagione, l’affare però è già destinato a fare molto discutere. La stagione della Juve è stata davvero deludente ed i tifosi avevano ben altre aspettative. Lo scorso anno il club ha fatto grossi investimenti per portare in bianconero giocatori come Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, ha sacrificato alcune pedine ma non tutte le mosse hanno avuto apprezzamenti da tifosi e società. Sorpresa Juve, piovono conferme sulla polemica. Alcune scelte della dirigenza non sono state affatto apprezzate e lo dimostra il fatto che il club alla fine della stagione ha interrotto il rapporto con l’oramai ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, e in particolare hanno fatto molto rumore le decisioni riguardo la difesa, tante decisioni davvero poco comprese. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Colpo Juve, è tutto fatto: l’annuncio di mercato fa scalpore

In questa notizia si parla di: Juve Fatto Colpo Tutto

Biasin sentenzia: «Il biennio di Giuntoli a Torino non è stato all’altezza, un errore dopo l’altro. La Juve non ha fatto grandi affari, anzi…» - Fabrizio Biasin ha commentato il biennio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, definendolo deludente e segnato da errori.

INTERVISTA ESCLUSIVA alla scoperta di #Makiobo, il nuovo colpo in orbita #Juventus #NextGen ?Le dichiarazioni di Mbani Maluka per conoscere l'ultimo arrivato in casa Juve le trovi nel primo commento Partecipa alla discussione

#RomaMilan | stasera rosso a #Gimenez con OFR per il colpo senza contesa del pallone a #Mancini. Mercoledì #BolognaMilan | nessun provvedimento per la condotta violenta per il colpo su #Gabbia. In mezzo, il rosso a Kalulu per condotta violenta sa Partecipa alla discussione

Juventus tutto fatto per Pierre Kalulu: contratto fino al 2029 - La Juventus riscatta Pierre Kalulu dal Milan. Il primo colpo dell'era Comolli, punta a blindare la difesa. La Juventus ha ufficialmente annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Pierre Kalulu dal M ... Segnala msn.com

Ufficiale Juve, c’è il primo colpo dell’estate: affare chiuso prima del Mondiale per Club - Primo colpo ufficiale in casa Juve: la chiusura dell’affare ora è certa, visto che c’è anche il comunicato, e il giocatore sarà a disposizione per il Mondiale per Club. La Juventus si sta preparando p ... Si legge su informazione.it

Juventus, Tudor verso la conferma: primo colpo dalla Premier - La Juventus, forte del fatto che Tudor viaggia verso la conferma, si inizia a muovere sul mercato ed il primo colpo arriva dalla Premier ... calciomercato.it scrive

JUVENTUS: TUTTO FATTO, COLPO DA URLO A CENTROCAMPO!