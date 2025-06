Colpo di scena Osimhen c’è finalmente un sì | ora cambia tutto

da una svolta clamorosa: finalmente c’è il sì di Osimhen, un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il futuro del Napoli. La città di Napoli celebra anche Dries Mertens con la sua cittadinanza onoraria, simbolo di un’era indimenticabile. Oggi, tra emozioni e novità, si apre un nuovo capitolo per il club partenopeo, carico di speranze e cambiamenti. La giornata di oggi, oltre a questo omaggio speciale, potrà essere ricordata come l’inizio di una nuova era...

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, sono arrivate delle grosse novità sul futuro di Victor Osimhen. La città di Napoli, di fatto, ha omaggio quest’oggi Dries Mertens. Il calciatore belga è stato omaggiato della cittadinanza onoraria del capoluogo campano. L’attaccante, di fatto, è stato un vero e proprio emblema della squadra partenopea. Ma la giornata di oggi, oltre al bellissimo omaggio per Dries Mertens, potrà essere ricordata per la grossa novità che riguarda un altro attaccante entrato nella storia del Napoli: Victor Osimhen. Su quest’ultimo, infatti, bisogna registrare un importantissimo annuncio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo di scena Osimhen, c’è finalmente un sì: ora cambia tutto

In questa notizia si parla di: Osimhen Colpo Scena Finalmente

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Futuro Osimhen, colpo di scena dalla Turchia: resta al Galatasaray? - Ultim’ora sul futuro dell’attaccante nigeriano, tutto potrebbe ribaltarsi: i dettagli. Il futuro di Victor Osimhen è ancora nebuloso. L’attaccante nigerano non ha ancora trovato un accordo per iniziar ... Scrive informazione.it

Osimhen-Juventus, svolta improvvisa: annuncio da Milano - Per Osimhen alla Juventus arriva un importante colpo di scena: c'è l'annuncio da Milano da questo punto di vista ... Segnala calciomercato.it

Osimhen Juve, cambiano nuovamente gli scenari per lui! C’è un’altra squadra che potrebbe essere favorita nella corsa al nigeriano: l’assenza di offerte lo spinge lì. Le ... - Osimhen Juve, scenari stravolti per lui! Adesso la permanenza in Europa è possibile, ma i bianconeri sono defilati. Le ultime Nuovo colpo di scena per ciò che concerne il futuro di Victor Osimhen. Lo riporta juventusnews24.com

AGGIORNAMENTI in Casa Napoli, De Bruyne - Garnacho - Colpo di SCENA nel Caso Osimhen