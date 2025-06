Colpo dei ladri a Volvera | sfondano la vetrata della sala scommesse e portato via tutto

Una notte di paura a Volvera: una banda di ladri ha devastato la sala scommesse Punto Snai di viale Europa Unita, sfondando la vetrata con un veicolo e portando via una slot-machine e altri preziosi. Un attacco brutale che ha lasciato la comunità sgomenta e in attesa di risposte. La sicurezza della città è stata messa alla prova, e ora si cerca chi possa far luce su questa audace incursione.

Nella notte di oggi, venerdì 6 giugno 2025, una banda di ladri ha colpito la sala scommesse Punto Snai di viale Europa Unita a Volvera. Con un veicolo, verosimilmente un pick-up o un piccolo furgone, hanno sfondato la vetrata dell'esercizio, da cui hanno portato via una slot-machine

L'ammontare del bottino si aggira intorno ai 5mila euro, a cui ci sono da aggiungere i danni materiali

