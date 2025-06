Colpito dal tubo del calcestruzzo è codice rosso

Un incidente che scuote l'intera comunità, evidenziando ancora una volta le criticità sulla sicurezza sul lavoro. A soli tre giorni dal referendum sul cambiamento, questa tragedia ci ricorda quanto sia urgente e necessario rafforzare le norme e la cultura della prevenzione. La sicurezza non può essere un optional: è un diritto fondamentale di ogni lavoratore. È tempo di agire con decisione per evitare che altre vite vengano segnate da incidenti evitabili.

A tre giorni dal dibattuto referendum sul lavoro, un grave infortunio si somma alla già lunga lista di episodi in provincia. Gli operai della Rigo e Fasano Srl, una ditta di Pozzuolo del Friuli, stavano posando una gettata di calcestruzzo, parte delle operazioni di ristrutturazione di una.

