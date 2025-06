Colori unghie per l’estate 2025 | idee e tendenze per la manicure

Scopri le novità più hot per le unghie dell’estate 2025 e lasciati ispirare dalle tendenze che faranno impazzire tutte! Dalle nuance solari come il giallo burro alle delicate tonalità di Baby Blue, passando per effetti nude sofisticati, questa stagione offre una palette irresistibile. Pronti a conquistare il look perfetto? Continua a leggere e scopri come sfoggiare i colori must dell’estate!

Volete una manicure super trendy per l'estate 2025? Smalto giallo burro, Baby Blue o a effetto nude: ecco i colori must di stagione e le tendenze a cui ispirarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

