Colore capelli | il Mocha Bronde di Kate Middleton è come un caffè macchiato

raffinata e naturale, perfetta per chi desidera un equilibrio tra castano e biondo. Questo colore, simile a un caffè macchiato, è la scelta ideale per un look elegante e sofisticato, senza rinunciare alla luminosità dell’estate. Se anche tu sogni di un colore versatile e di tendenza, il Mocha Bronde di Kate Middleton potrebbe essere la risposta alle tue esigenze. Scopriamo insieme come ottenere questa nuance irresistibile.

L'estate è ormai alle porte portando con sé la voglia di mettersi nelle mani dei parrucchieri per sfoggiare capigliature chiare, lucenti e lucenti. Non tutti però sono pronti a passare al biondo, nonostante la voglia di luce, ed è qui che entra in scena una tonalità già sfoggiata da Kate Middleton: il Mocha Bronde. Il Mocha Bronde di Kate Middleton. La principessa del Galles si era presentata a Mull, in Scozia, con una capigliatura decisamente più chiara rispetto al color cioccolato cui ci eravamo abituati: ciocche luminose che risplendevano al sole, una tonalità che è stata appunto ribattezzata il Mocha Bronde di Kate Middleton, andando incontro anche al colore dell'anno secondo Pantone, il Mocha Mousse.

