Coloni israeliani senza freni attaccato Deir Dibwan | 35 feriti

Un'onda di violenza scuote Deir Dibwan, dove decine di coloni israeliani hanno scatenato un assalto devastante. Prima del tramonto, hanno invaso il villaggio dando fuoco a case, auto e stalle, lasciando dietro di sé un bilancio di 35 feriti. Questa escalation di violenza mette in luce le tensioni irrisolte e il fragile equilibrio nella regione. La situazione rimane critica e richiede urgentemente una risposta efficace.

«I coloni sono arrivati prima del tramonto, intorno alle sei. Erano decine, correvano da tutte le parti e davano fuoco a tutto ciò che avevano davanti: case, baracche, auto, stalle,

