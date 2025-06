cologno piange don luciano maestro di vita e ricercatore

Cologno piange don Luciano Mandelli, sacerdote e ricercatore che ha dedicato la vita alla comunità e alla cultura locale. Maestro di vita, ha unito l'impegno spirituale a quello intellettuale, lasciando un segno indelebile nella storia della città. Ricordato per la sua passione e dedizione, il suo lascito continuerà ad ispirare generazioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme, ma anche un patrimonio di valori da custodire e tramandare.

La città piange la scomparsa di don Luciano Mandelli, sacerdote barnabita colognese. Ha operato per tanti anni unendo l’attività di insegnante a quella di coadiutore in diverse parrocchie milanesi e nella parrocchia dei Santissimi Marco e Gregorio. Appassionato di ricerca, è stato autore di alcune pubblicazioni sempre inerenti alla storia della città e nel 2017 era stato anche insignito della massima onorificenza con la benemerenza civica. Oltre ad aver confessato, battezzato e sposato generazioni intere di colognesi, come parroco di Santa Maria in via don Luigi Sturzo, in città è ricordato anche come amatissimo insegnate di religione alla scuola media di via Cesare Battisti negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it