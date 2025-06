Collina di Posillipo approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di via Posillipo | intervento da 76 milioni

Una nuova prospettiva di rinnovamento si apre sulla splendida collina di Posillipo, con l’approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di via Posillipo, dal valore di 7,6 milioni di euro. Un investimento che garantirà sicurezza, qualità e valorizzazione di uno dei luoghi più iconici di Napoli. Questa importante iniziativa rappresenta un passo avanti verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio urbano, rendendo Posillipo ancora più affascinante e vivibile per tutti.

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Posillipo, tratto da piazza San Luigi a via Santo Strato. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Posillipo, tratto da piazza San Luigi a via Santo Strato. Complessivamente l'intervento prevede una spesa pari a 7,6 mln;

