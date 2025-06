Colli Euganei Jazz & Wine alla cantina Salvan Vigne del Pigozzo D4et in concerto

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna dell’eccellenza e del ritmo tra i suggestivi paesaggi dei Colli Euganei. Dal 7 giugno, la settima edizione di Colli Euganei Jazz & Wine trasforma la Cantina Salvan Vigne del Pigozzo in un palcoscenico unico dove musica e vino si incontrano in un’armonia perfetta. Con 8 concerti imperdibili, questa manifestazione promette di affascinare appassionati e buongustai, celebrando il connubio tra cultura, sapori e melodie. Non mancate!

Dal 7 giugno, torna la settima edizione di Colli Euganei Jazz & Wine evento nato con lo scopo di valorizzare il connubio tra musica ed eccellenze locali che sceglie i Colli Euganei come punto di incontro tra il Jazz e il Vino.?Un calendario di 8 concerti animera la stagione estiva dei Colli.

