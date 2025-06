Colleferro operai Avio nuovamente in piazza per protestare Lunedì 9 previste anche 8 ore di sciopero generale

Gli operai dell'Avio di Colleferro tornano a scendere in piazza, determinati a far sentire la propria voce dopo settimane di silenzio forzato. La protesta, prevista per lunedì 9 giugno dalle 10 con un duraturo sciopero di otto ore, sottolinea la crescente preoccupazione per le condizioni lavorative e il futuro dell'azienda. È un grido di riscatto che richiede attenzione e risposte concrete da parte delle istituzioni e della dirigenza.

Dopo circa 20 giorni dalla prima manifestazione gli operai dell'Avio di Colleferro torneranno in piazza, lunedì 9 Giugno a partire dalle ore 10 e con 8 ore di sciopero, per continuare a protestare contro la dirigenza della nota azienda leader italiana ed europea nella produzione dei lanciatori di.

