Colleferro Il plesso Carlo Urbani presenta Il giro del mondo in ottanta giorni e chiude l’anno scolastico tra applausi e tanta commozione

Un entusiasmo contagioso ha animato il Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro, dove il plesso Carlo Urbani ha portato in scena "Il giro del mondo in ottanta giorni", chiudendo l’anno scolastico tra applausi e commozione. Una celebrazione che ha unito studenti, insegnanti e genitori in un momento di gioia e riflessione. La scuola si conferma come un faro di creatività e comunità, lasciando tutti con il cuore pieno di emozioni e desiderio di ripartire.

