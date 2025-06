Colleferro A soli 58 anni ci lascia Monica Petrucelli Le esequie domani 7 Giugno alle 1130 nella Chiesa di Santa Barbara

Colleferro piange la scomparsa di Monica Petrucelli, una donna di soli 58 anni che ci ha lasciato prematuramente. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella comunitĂ , che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore. Le esequie si terranno domani, 7 giugno, alle 11.30 presso la chiesa di Santa Barbara, per onorare la sua memoria e il suo esempio di vita.

