Collanine strappate con violenza trovato il baby rapinatore

Collanine strappate con violenza, un giovane di appena 17 anni coinvolto in una serie di crimini che includevano tentati furti con strappo e due rapine, è stato catturato e ora si trova a dover affrontare la giustizia. I fatti risalgono allo scorso aprile, come confermato dalla questura. In particolare, nelle ultime due aggressioni, le vittime sono state costrette a subire violenze brutali per sottrarre i loro beni.

Un tentato furto con strappo e due rapine, il tutto a soli 17 anni: ora, per lui, si sono aperte le porte della comunità. I fatti contestati sono successi lo scorso aprile, informa la questura. “In particolare negli ultimi due eventi, alle giovani vittime venivano strappate con violenza le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Collanine strappate con violenza, trovato il baby rapinatore

In questa notizia si parla di: Strappate Violenza Collanine Trovato

Terre Roveresche, strappa la collana a un sedicenne nella discoteca Tris: anconetano condannato a 2 anni e 2 mesi. Assolto un altro ragazzo - TERRE ROVERESCHE Una serata di dicembre in discoteca: la collanina strappata, il parapiglia e l’album fotografico per riconoscere il rapinatore. Ieri la sentenza davanti al giudice ... Si legge su msn.com

Strappa collanina, poi spruzza spray urticante contro il derubato e lo picchia: arrestato al concerto di Sfera Ebbasta - Gli sconosciuti sembrano tranquilli, ma all'improvviso palesano le loro reali intenzioni: il ragazzo vestito di nero si avventa sul diciannovenne e gli strappa la catenina d'oro sul collo. ilgiorno.it scrive

Offida, collanina strappata dal collo e minacce con un coltello fuori dalla discoteca: scattano gli arresti - SAN BENEDETTO - Gli avevano strappato dal collo una collanina in oro e poi, per assicurarsi la fuga, lo avevano minacciato con un coltello a serramanico, dopo averlo percosso con pugni e spintoni. Segnala corriereadriatico.it

VIOLENZA: 72ENNE STRATTONATA PER STRADA E RAPINATA DELLA COLLANININA | 20/08/2022