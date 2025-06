Colesterolo e trigliceridi | ecco come fagioli e ceci ogni giorno aiutano ad abbassarli

Scopri come i fagioli e i ceci, consumati quotidianamente, possono diventare alleati preziosi per la salute del cuore. Una ricerca dell'Illinois Institute of Technology rivela che questi legumi sono efficaci nel ridurre colesterolo LDL e trigliceridi, offrendo un rimedio naturale e gustoso per mantenere i livelli di lipidi sotto controllo. Inizia a includerli nella tua dieta e prendi in mano il benessere del tuo cuore!

Una ricerca dell'Illinois Institute of Technology ha identificato due legumi in grado di combattere l'ipercolesterolemia e ridurre i livelli di LDL nel sangue. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colesterolo e trigliceridi: ecco come fagioli e ceci ogni giorno aiutano ad abbassarli

